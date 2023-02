Paganin: «Inter-Milan? Lukaku titolare e Dzeko a gara in corso! Un motivo»

Manca sempre meno a Inter-Milan. A parlarne l’ex nerazzurro Paganin. L’ex difensore, oggi apprezzato commentatore televisivo, si è focalizzato sulla scelta in attacco tra Lukaku e Dzeko

BALLOTTAGGIO IN AVANTI − Massimo Paganin, intervenuto a Radio Nerazzurra, ha detto la sua su Inter-Milan: «In un Derby si parte sempre 50 e 50 anche se una squadra non è al 100% come il Milan oggi. I rossoneri ci arrivano male. In Supercoppa l’Inter, pur non dominando la partita nei numeri, l’ha dominata nella percezione e nella pericolosità. Un grande tracollo del Milan poi concluso con il 2-5 col Sassuolo. L’Inter ci arriva bene, in Coppa Italia ho visto una buona Inter. Ho visto anche un buon Lukaku per come ha aiutato la squadra. Avere un giocatore come lui sarà fondamentale per il resto della stagione. Titolare? Se sta bene sì. Una valutazione: come può cambiare una partita a gara in corso Lukaku o Dzeko. Credo che il belga possa essere più incisivo dal 1′ con Dzeko devastante a gara in corso. Darei fiducia a Lukaku, lo si può sfruttare meglio».