Di Livio: «Cuadrado scorretto con la Juventus! Inzaghi deve ripetersi»

Di Livio presente dagli studi di TV Play ha criticato aspramente l’atteggiamento di Juan Cuadrado durante i festeggiamenti dell’Inter per lo scudetto, in particolare in occasione dei cori dei tifosi contro la Juventus. Poi un commento anche sulla stagione di Simone Inzaghi in nerazzurro.

CONTRO CUADRADO – Angelo Di Livio ha criticato così l’ex esterno della Juventus durante i festeggiamenti per il ventesimo scudetto vinto dall’Inter: «È una vergogna quello che ha fatto Cuadrado. Uno che sta 10 anni alla Juventus non può fare una cosa del genere. Lo dico sinceramente, mi dispiace. È stato molto scorretto nei confronti della Juventus. Il comunicato di Dumfries non ha senso. Se voleva fare una cosa doveva chiamare Theo Hernandez e chiedergli scusa. Così finiva lì».

I COMPLIMENTI – Di Livio poi si complimenta con Inzaghi: «Ha strameritato lo scudetto, ma il grande allenatore deve ripetersi. Se vuole aprire un ciclo vincente devi vincere ogni anno. Anche i leader della squadra devono riconfermarsi, come Lautaro Martinez. Sul mercato serviranno giocatori con esperienza che hanno giocato la Champions League».