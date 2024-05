Condò incensa un ex dell’Inter: «Futuro allenatore? Un fenomeno»

Nel raccontare il percorso di Xabi Alonso in Bundesliga (e non solo) con il Bayer Leverkusen, Paolo Condò sottolinea a Sky Sport come un ex giocatore dell’Inter sia altrettanto fenomenale come futuro allenatore.

ALLENATORI DEL FUTURO – Sono tanti i complimenti che Xabi Alonso ha ricevuto (e sta ricevendo) quest’anno. E non potrebbe essere altrimenti, visti i suoi storici traguardi con il Bayer Leverkusen, ancora imbattuto e per la prima volta campione di Germania. Un allenatore che, però, non è l’unico di una nuova generazione di ex calciatori in grado di dare una svolta al calcio moderno. Tra questi ci sarebbe anche un ex calciatore dell’Inter e a svelare un retroscena interessante in questo senso è il giornalista Paolo Condò negli studi di Sky Sport.

Condò, il retroscena sulle abilità di un ex giocatore dell’Inter

FENOMENO – Condò ricorda come, nel corso fatto proprio da Xabi Alonso in Spagna per diventare un allenatore, ci fosse anche l’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso. Che, al momento, è un collega proprio di Condò in qualità di opinionista sportivo. Anche se non ha ancora avuto occasione di sedersi su una panchina come allenatore, il giornalista sottolinea quanto le opinioni sull’ex nerazzurro siano più che positive per quanto riguarda il ruolo da tecnico: «In quel supercorso a cui presero parte in Spagna ci furono due fenomeni assoluti. Ovvero due grandissimi allenatori del futuro: uno era Xabi Alonso, l’altro era il nostro amico Cuchu. Questi due furono definiti come due che avevano un talento per allenare fuori dalla norma».