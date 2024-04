Cambiasso: «Inter, campionato da 10! Ecco la gioia più grande»

Esteban Cambiasso è un grande, grandissimo pezzo della storia dell’Inter. Storia che ieri sera ha visto un altro tassello importantissimo, con la conquista della seconda stella dopo il campionato vinto nel derby contro il Milan. Non poteva mancare il commento dell’ex centrocampista nerazzurro, a Sky Sport.

TUTTO MERITATO – Esteban Cambiasso sottolinea l’importanza di quanto fatto vedere quest’anno dall’Inter: «Una stagione fantastica, mi sembra doveroso iniziare a parlare di loro. Questo è quello che meritano. Se andiamo a vedere il discorso della somma degli scudetti e della seconda stella, posso sentirmi orgoglioso, avendone vinti cinque, di essere al 50% parte di questa storia. La gioia più grande è lo scudetto, si stava cadendo nella trappola di pensare che potesse avere un sapore diverso se non fosse arrivato ieri. Però chiaro, vincerlo in un derby fuori casa per i tifosi ha sicuramente qualcosa in più».

Cambiasso e la storia dell’Inter, tanta ammirazione

AMMIRAZIONE – Cambiasso ammira soprattutto i giocatori dell’Inter, che a detta sua hanno fatto un campionato da 10 in pagella: «Ho ammirato tanto questa squadra, hanno fatto un anno magnifico. Probabilmente figlia anche della stagione scorsa, dove hanno fatto sognare i tifosi arrivando fino alla finale di Champions League. Hanno strameritato, vincendo con cinque giornate d’anticipo. Sul 9.5 a Lautaro Martinez non sono d’accordissimo: quando una squadra fa questi risultati, è giusto dare 10 a tutti. Per fare una stagione così devi dare 10 a tutti. Un campionato di perfezione».

APPARTENENZA – Infine un commento su capitan Lautaro Martinez e sul senso di appartenenza degli argentini: «La storia dell’Inter con l’Argentina arriva da molto lontano. Oggi c’è un altro capitano che rappresenta tanto. Si capisce che il senso di appartenenza di un giocatore verso una società centra poco con il posto dove sei nato. Puoi essere interessante anche se non sei nato a Milano, o in Italia. Lautaro Martinez lo dimostra».