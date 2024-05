Filippo Inzaghi: «Inter, diventata la più forte col lavoro! Mio fratello merita»

Filippo Inzaghi elogia suo fratello Simone, a due giornate dal termine dell’esaltante stagione con l’Inter. Poi una speranza anche per il suo Milan.

COMPORTAMENTO – Filippo Inzaghi, intervenuto nel corso di una diretta Instagram di SportMediaset, racconta qualcosa di personale su se stesso e il fratello Simone: «Io e mio fratello ci facciamo amare da tutti, al di là delle bandiere, per il nostro comportamento. Dobbiamo dire grazie ai nostri genitori, che ci hanno permesso di fare sport e ci hanno dato regole. Onore a loro. Adesso io e Simone siamo a nostra volta genitori e possiamo portare avanti questi valori». Lo stesso Simone Inzaghi, quest’oggi, ha ricordato un po’ della sua infanzia piacentina.

Filippo Inzaghi e i meriti di suo fratello Simone all’Inter

ORGOGLIOSO – Filippo Inzaghi continua, entrando nello specifico della trionfale vittoria dello scudetto dell’Inter: «La sera in cui l’Inter ha vinto lo scudetto ero ospite a Dazn perché volevo seguire il derby. Simone non mi sorprende, non aveva bisogno di vincere lo scudetto per dimostrare il suo valore. Il valore lo ha dimostrato dal primo giorno alla Lazio, con le coppe vinte lì e quando è arrivato all’Inter. È stato bravo nei momenti belli ma anche in quelli difficili. Simone si fa voler bene. Se lo merita e sono molto orgoglioso di lui perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene e il calcio ha bisogno di persone così».

LAVORO E SPERANZE – Filippo Inzaghi, poi, specifica l’importanza del lavoro di suo fratello Simone: «L’Inter è la più forte? È diventata più forte delle altre grazie al lavoro. Quando vendeva tutti i giocatori migliori e prendeva giocatori come Acerbi o Darmian nessuno poteva pensare che sarebbero diventati così forti. Mi auguro però che anche il Milan possa tornare a combattere con l’Inter, noi milanisti lo speriamo». L’ex calciatore e allenatore conclude con questa speranza sul futuro del Milan.