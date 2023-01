Collovati: «Sorpreso dal Napoli. Ad agosto ero scettico dopo gli addii»

Fulvio Collovati, in una lunga intervista su TuttoSport, ha parlato della lotta Scudetto, dicendosi sorpreso del rendimento del Napoli

SORPRESO – Fulvio Collovati ha parlato su TuttoSport (qui la prima parte dell’intervista) della lotta Scudetto, e in particolare del Napoli: «Questo Scudetto possono perderlo soltanto i giocatori di Spalletti, ma se continuano così la vedo dura perché di fatto hanno sbagliato solo la partita contro l’Inter. I numeri sono spaventosi, in più hanno Osimhen come capocannoniere del campionato che tra l’altro non batte i rigori; hanno Kvaratskhelia che per me è il miglior giocatore della Serie A e hanno uno dei migliori difensori di tutto il torneo come Kim. La spina dorsale è solidissima. Chi l’avrebbe detto a inizio stagione? Io no, devo essere sincero. Ad agosto ero scettico dopo gli addii di Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. In realtà adesso fanno paura a tutti, anche in Europa».

Fonte: TuttoSport – Giorgio Coluccia