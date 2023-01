Plastino: «Marotta bravo nella comunicazione, ma dico attenzione»

Michele Plastino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, delle trattative di cui si è parlato in questi giorni tra Inter e Barcellona.

ATTENZIONE – Michele Plastino ha parlato riguardo le trattative discusse negli ultimi giorni tra Inter e Barcellona. Gli scambi sono stati oi smentiti direttamente da Beppe Marotta (vedi articolo): «Io stimo molto Marotta ma dico attenzione. È molto bravo nella comunicazione quindi può anche essere che ora gli serva dire così. Se invece succede qualcosa lo trova il modo di dire le cose. Sinceramente non sono in grado di dire come stiano effettivamente le cose. Lo sanno solo i dirigenti che sono dentro a questa trattativa. Può anche essere che siano delle speculazioni da parte dei procuratori». Per il momento questi scambi non avverranno, ma il mercato è solo a metà.