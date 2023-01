Milan-Inter, Pioli cambia in difesa! Due ballottaggi sulla trequarti – TS

Milan-Inter andrà in scena questa sera alle 20:00. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Pioli è pronto ad un cambio in difesa. Due ballottaggi sulla trequarti

CAMBI – Milan e Inter si sfideranno questa sera per la conquista del primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Per il match di Riyad, il tecnico rossonero Pioli torna ad affidarsi ad uno dei leader della sua difesa: in mezzo, assieme a Tomori, torna Kjaer. A completare la linea difensiva Calabria e Theo Hernandez, con Tatarusanu in porta. Davanti alla difesa agiranno Bennacer e Tonali. Bagarre sulla trequarti dove Leao è l’unico ad avere la certezza di un posto da titolare: De Ketelaere e Messias insidiano rispettivamente, Brahim Diaz e Saelemaekers. Giroud agirà da unica punta. Di seguito la probabile formazione secondo Tuttosport:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Fonte: Tuttosport