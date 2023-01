Collovati: «Supercoppa, Inter un po’ meglio ma problemi per entrambe»

Fulvio Collovati ha commentato la partita di questa sera tra Milan e Inter. Derby con in palio anche la Supercoppa Italiana

PROBLEMI PER ENTRAMBE – Fulvio Collovati ha parlato su TuttoSport della sfida di questa sera tra Milan e Inter: «Io questa partita l’avrei vista a Milano, con lo stadio tutto pieno e i tifosi delle rispettive squadre. Sono un sentimentale, un sognatore, ma il problema è che il calcio ha finito di sognare già da un pezzo. In questo momento della stagione per entrambe non c’è molto da esaltarsi. Le ho commentate di recente in Coppa Italia e come sappiamo non è andata benissimo. Forse l’Inter sta leggermente meglio, ma i problemi ci sono da entrambe le parti perché i rossoneri nel 2023 li vedo involuti e i nerazzurri fanno fatica a esprimere il loro gioco. Poi concordo sul fatto che il derby abbia un fascino a parte e stavolta c’è in palio anche una coppa da alzare».

SFIDA ALL’ITALIANA – Ecco come l’ex giocatore di Inter e Milan pensa che il match di questa sera possa evolversi, accennando anche alle coppie d’attacco delle due compagini: «Soprattutto all’inizio ci sarà timore di scoprirsi, saranno i tatticismi a prevalere. Non prenderei come riferimento la Supercoppa spagnola di qualche giorno fa tra Real Madrid e Barcellona perché in Spagna hanno un’altra mentalità. Da noi i derby non sono quasi mai ricchi di gol. La finale del Mondiale è stata una bellissima eccezione, mi aspetto una sfida giocata all’italiana come da tradizione. Le coppie Lautaro-Dzeko e Giroud-Leao sono il meglio di ciò che le squadre possano offrire in questo momento. Però saranno decisivi anche gli assetti difensivi e i singoli duelli sul campo. Ai miei tempi il difensore si prendeva la responsabilità di marcare l’uomo, oggi il ruolo è cambiato e c’è meno responsabilità diretta nella marcatura».

Fonte: TuttoSport – Giorgio Coluccia