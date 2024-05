Inter in mini vacanza: premio da Inzaghi! Definito il rientro − CdS

L’Inter già vincitrice dello scudetto ha deciso di prendersi diversi giorni prima di ritornare ad allenarsi. Simone Inzaghi ha premiato nuovamente i giocatori dopo l’ennesima vittoria in campionato.

MINI VACANZA − L’Inter si è presa una vera e propria mini vacanza di 4 giorni. I nerazzurri, infatti, ritorneranno ad allenarsi solamente nella giornata di mercoledì. Il prossimo incontro sarà quello contro la Lazio a San Siro, ultima partita stagionale casalinga dei campioni d’Italia. Dopo la sfida, partirà un’altra festa scudetto con la consegna del trofeo da parte della Lega Serie A e con lo show di due grandi artisti come Luciano Ligabue e Tananai. Dopo Frosinone, trasferta vincente 5-0, Simone Inzaghi ha voluto concedere un premio ai suoi ragazzi.

L’Inter si è presa dei giorni prima delle ultime due uscite

RECORD − Con la vittoria di Frosinone, l’Inter è salita a quota 92 punti in classifica e Inzaghi ha superato Antonio Conte nella classifica degli allenatori, capaci di raccogliere più punti in una singola stagione di campionato con l’Inter. Davanti al mister piacentino, adesso, c’è solamente Roberto Mancini, che chiuse la stagione 2007-08 con ben 97 punti all’attivo. Mancano due partite e Inzaghi potrebbe entrare nella storia del club. Per farlo vorrà un’Inter bella riposata e pimpante.

ULTIME VACANZE − In realtà per diversi giocatori dell’Inter, questi saranno gli ultimi veri giorni di vacanza e di stacco. Infatti, al termine della stagione, in tanti partiranno con le proprie nazionali tra Europei in Francia e Copa America negli Stati Uniti. Un piccolo break ci sta prima di un altro mese a mille all’ora.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua