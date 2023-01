Candela: «Inter mentalmente non tranquilla. Problema dell’allenatore e non solo»

Candela vede un problema a livello mentale nell’Inter, per le tante volte che si è fatta riprendere in questa stagione. L’ex difensore della Roma, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, dà responsabilità a Inzaghi ma non solo.

DISTACCO PESANTE – Vincent Candela vede la Serie A ancora aperta e non indirizzata nonostante il vantaggio in classifica della capolista: «Sarà dura fino alla fine anche per il Napoli, che ha una squadra spettacolare. Il mister sta facendo giocare la squadra molto bene, ma mancano oltre sessanta punti. È molto lungo il campionato: non sarà facile per il Napoli. Chi come antagonista? La Juventus, otto vittorie consecutive sono importanti. Milan e Inter dopo questo weekend mi fanno pensare per il loro rendimento. Già l’anno scorso, secondo me, l’Inter e Simone Inzaghi hanno bucato il campionato. Anche se il Milan ha meritato, e non era favorito, l’Inter secondo me era la squadra più forte. Ancora quest’anno si vede: ha preso Francesco Acerbi, ma c’è un po’ di confusione. A livello mentale i giocatori non sono tranquilli, quando è un errore di gruppo ci può stare ma se ogni volta è individuale non è sereno. Questo è un problema dell’allenatore e della società».