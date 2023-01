Marchegiani: «Lukaku male? Questione fisica o di gioco! Sacchi frettoloso»

Luca Marchegiani si scaglia contro Lukaku e il suo rendimento negativo all’Inter. Poi l’ex giocatore, oggi opinionista, si è espresso sull’arbitro Sacchi. Le sue parole su Sky Calcio Club

UN ALTRO GIOCATORE − Luca Marchegiani condanna Big Rom e la sua attuale seconda esperienza in nerazzurro: «Lukaku benino col Napoli? Ci accontentiamo di piccoli segnali rispetto ad un giocatore che quando è andato via dall’Inter un anno e mezzo fa era il più devastante del campionato. Non so se è una questione fisica oppure un tipo di gioco in cui si riconosce meno. È un altro giocatore. Gol non dato? Questo, fa coppia con Milan-Spezia dell’anno scorso. L’arbitro ha avuto troppa fretta di fischiare».