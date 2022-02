Bucciantini: «Napoli-Inter la più importante della recente storia azzurra! Derby…»

Bucciantini è pronto ad assistere con molta partecipazione alla doppia sfida di Coppa Italia ma non prima di aver sottolineato l’importanza di Napoli-Inter. Il noto giornalista, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, mette tutte le pressioni sul Napoli

BIG MATCH IN ARRIVO – Il Derby di Milano in Coppa Italia viene accolto positivamente da Marco Bucciantini: «Questo gratifica le due squadre. Inoltre, l’Inter ha un conto aperto recente con il Milan. E gratifica anche chi ha pensato la formula della Coppa Italia, che è stata definita poco democratica (da Maurizio Sarri, ndr). E invece sono andate avanti, non a caso, le migliori, che giocano in casa. C’è solo un’intrusa, la Fiorentina, che ha eliminato il Napoli. Queste sono le squadre più forti e vincono, perché la formula aiuta questo essere forti. È una delle poche cose dello sport in cui i forti vengono aiutati (sorride, ndr). Ci sono belle partite, si tratta di due semifinali nette. Per quanto riguarda la Serie A, in una stagione non sai mai qual è la partita decisiva del campionato. Magari l’hai già giocata e lo saprai solo a maggio. Ci sono tante partite importanti, ma questa contro l’Inter è la più importante nella storia recente del Napoli…». Questo il pensiero di Bucciantini sugli avversari italiani dei prossimi big match nerazzurri.