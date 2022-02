Koulibaly, accoglienza da eroe: il suo programma prima di Napoli-Inter

Koulibaly, fresco Campione d’Africa con il suo Senegal, ha fatto ritorno a Napoli dove è stato accolto da eroe. Il difensore ringrazia tutti per l’accoglienza e mette nel mirino la sfida con l’Inter, in programma sabato alle ore 18.00 con un piccolo dubbio sulla sua presenza dal 1′ (vedi articolo)

ACCOGLIENZA – Kalidou Koulibaly ha fatto ritorno in Italia dopo aver battuto l’Egitto nella finale della Coppa d’Africa con la maglia del suo Senegal. Il difensore del Napoli è stato accolto da una marea di tifosi all’aeroporto di Capodichino, dove ha ringraziato tutti per l’affetto: «Grazie a tutti per l’accoglienza, mi fa molto piacere. Però fate piano perché sono qui, non parto, non vado via. Sono orgoglioso di essere qui, con voi. È stato molto bello in Senegal ma so che lo è stato anche qui a Napoli».

PROGRAMMA – Koulibaly è atteso a Castel Volturno per i controlli di rito, compreso il tampone. Qualora tutto dovesse andare per il verso giusto, domani mattina si aggregherà al gruppo per dare inizio alla preparazione in vista della sfida con l’Inter.