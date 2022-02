Koulibaly unico dubbio per Napoli-Inter: ecco cosa può succedere con Spalletti – Sky

Koulibaly non è ancora sicuro di essere protagonista in Napoli-Inter. Secondo quanto ripreso da Sky Sport, la scelta probabilmente non sarà di Spalletti… ma del calciatore stesso

DUBBIO DA SCIOGLIERE – Nell’allenamento mattutino del Napoli (vedi articolo) il grande assente è stato Kalidou Koulibaly, rientrato solo oggi in Italia dopo aver vinto la Coppa d’Africa. Oggi il ritorno e domani riprenderà il lavoro in gruppo, alla vigilia di Napoli-Inter di Serie A. Pertanto la sua presenza in campo è in dubbio. Koulibaly sì o no contro l’Inter? Questo è l’unico dubbio di formazione in casa Napoli. Nelle prossime ore verrà fatta una valutazione, direttamente da Luciano Spalletti con il suo staff. Come riportato da Sky Sport, non è da escludere che, se il difensore senegalese dice a Spalletti che vuole giocare a tutti i costi una partita così importante, l’allenatore lo farà giocare senza dubbi.