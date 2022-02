Politano: «Inter, lotteremo per vincere! Scudetto? Sfida che dirà molto»

Politano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha ovviamente parlato di Napoli-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. L’ex nerazzurro suona la carica

SERENITÀ – Matteo Politano è carico in vista di Napoli-Inter, certamente tra le partite più attese della prossima giornata di campionato: «Lotteremo per vincere, contro l’Inter ci vorrà un grandissimo Napoli. Sabato ci aspetta una grande partita contro la capolista. Sappiamo che dovremo dare il massimo e siamo pronti ad affrontare questa sfida davanti ai nostri tifosi. Siamo sereni, ci stiamo allenando con grande intensità. Il clima è buono, per noi ogni gara è quella più importante. Veniamo da un buon momento e vogliamo proseguire su questa strada».

AVVERSARIO DI LIVELLO – Politano, ex della sfida, è ben consapevole delle potenzialità dell’Inter capolista: «Sappiamo che l’Inter è una squadra fortissima ma è anche vero che noi pensiamo soprattutto a noi stessi. Anche a Venezia è stata una gara dura e siano stati all’altezza. Più che guardare l’avversario, dobbiamo cercare di esprimere al massimo il nostro gioco e proseguire con questa mentalità».

SFIDA SCUDETTO – Politano chiude con un pensiero sul sogno scudetto: «Se crediamo allo scudetto? Noi crediamo alla nostra forza. Certamente sabato avremo un match che ci dirà tanto. Ma ripeto, più che concentrarci sull’Inter dobbiamo essere consapevoli che se ci esprimiamo al massimo possiamo fare grandi cose».