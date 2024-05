Biasin: «Lautaro Martinez? L’Inter oltre una cifra non va! Poi altro»

Biasin ha parlato della situazione di Lautaro Martinez. Il giornalista sostiene che l’Inter oltre una determinata cifra, già presentata, non può andare.

LA SITUAZIONE − Nel suo editoriale su Tmw, Fabrizio Biasin ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez: «Marotta, Ausilio e Zanetti hanno confermato, ma prima tocca trovare un’intesa sull’ingaggio. Cosa non impossibile ma neppure semplicissima. Visto che la richiesta tocca i 10 milioncini all’anno fino al 2028 che, tradotto, sono un sacco di soldi. L’Inter è arrivata a offrire fino a 8 milioni più bonus e con un minimo di buonsenso è possibile che ci si trovi a metà strada. Oltre? Difficile. L’Inter non solo non può, ma non vuole neanche superare i limiti che si è imposta negli ultimi anni. Ormai i prolungamenti di contratto sono diventate le operazioni più importanti per i dirigenti. Ancor più dei nuovi acquisti, perché alterano gli equilibri di bilancio e di spogliatoio. Aggiungiamo che uno dei comandamenti imprescindibili è anche “abbassare il monte ingaggi complessivo” e il gioco è fatto. Se concedi qualche soldo “di là” devi togliere “di qua”. La magia, come sempre, tocca al duo Marotta-Ausilio (anche con Barella, ma lì il discorso appare più semplice, con accordo fino al 2029 a poco meno di 7 milioni da siglare entro fine giugno)».