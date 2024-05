Zhang blocca l’operatività dell’Inter? Scenario difficile: il motivo – TS

Zhang è in uscita dall’Inter e c’è da capire se lo farà entro quarantotto ore, con l’esclussione del prestito da parte di Oaktree. C’è un’opzione per lui di provare a forzare la mano, ma Tuttosport dice che è difficile che ciò avvenga.

RISCHIO MINIMO – Steven Zhang ieri ha parlato di rischi per la situazione a breve termine per l’Inter. Un passaggio che non trova reali conferme, visto che il debito con Oaktree è suo e non della società. Bisogna capire quindi perché abbia fatto quest’uscita, tutt’altro che reale nei fatti. Da Tuttosport, in edicola stamattina, c’è un’opzione che sembra essere quella indicata, ma che non appare certo fra i piani praticabili della proprietà attuale.

Zhang blocca i conti dell’Inter? L’ultima opzione

SCENARIO COMPLICATO – Martedì, come noto, Oaktree procederà con l’escussione del prestito in caso di mancata restituzione del prestito. Zhang potrebbe impugnare questa decisione, ma già qui non è scontato. Nel caso, si profila una battaglia legale con il rischio del blocco operativo del club e di strascichi in tribunale. I conti dell’Inter sarebbero congelati, i movimenti dei dirigenti pure. Ma è improbabile che Zhang tenti questo percorso: più facile si trovino altre soluzioni “minori” per lui.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini