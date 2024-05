Sacchi arbitro di Inter-Lazio: l’ultimo dei precedenti fu uno scandalo

Sacchi sarà l’arbitro di Inter-Lazio, partita della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Lazio sarà la sesta partita per Juan Luca Sacchi come arbitro dei nerazzurri. Non appare da quasi un anno e mezzo, ossia dal 7 gennaio 2023. Quando, in occasione di una partita in trasferta contro il Monza, si inventò un fallo in attacco di Roberto Gagliardini quando in realtà era stato Armando Izzo a sgambettare involontariamente il compagno Pablo Marì. Un errore gravissimo e doppio, perché aveva fischiato subito anziché attendere l’azione, con Francesco Acerbi che aveva segnato subito dopo. Impedendo così l’intervento del VAR che avrebbe convalidato il gol. La partita poi era finita 2-2, con autogol di Denzel Dumfries nel recupero, con Sacchi inevitabilmente sospeso.

I numeri dell’arbitro Sacchi prima di Inter-Lazio

LE ALTRE – Con Sacchi arbitro, in attesa di Inter-Lazio, quattro vittorie e il già citato pareggio. L’esordio è avvenuto in un ottavo di finale di Coppa Italia, il 12 dicembre 2017 a San Siro col Pordenone all’epoca in Serie C. I neroverdi portano l’incontro sullo 0-0 fino ai rigori, prima della realizzazione decisiva di Yuto Nagatomo a evitare un’eliminazione umiliante. Ai supplementari anche il 19 gennaio 2022, 3-2 contro l’Empoli sempre negli ottavi di Coppa Italia (2-2 al 90′). Nella circostanza si inventa un rigore a favore dei toscani, vedendo (solo lui) un fallo di mano sempre di Dumfries, il VAR glielo fa togliere. Le restanti partite con Sacchi sono i 2-0 alla Salernitana nella scorsa stagione (16 ottobre 2022) e all’Udinese del 31 ottobre 2021, quest’ultima con doppietta di Joaquin Correa in una delle poche volte che l’argentino è risultato decisivo.