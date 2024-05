Zhang, minimo tempo extra ma di facciata: Oaktree ‘vede’ l’Inter – CdS

Zhang appare essere arrivato ormai alla fine della sua esperienza all’Inter, salvo nuovi capovolgimenti di fronte. Il Corriere dello Sport evidenzia come non ci sia più grosso margine per un ribaltone.

TEMPO IN PIÙ – Domani si arriva alla famosa data della scadenza del prestito definito tre anni fa da Oaktree a Suning, con in pegno il 99,6% delle azioni dell’Inter. Ma la vera deadline è spostata un giorno più avanti: martedì 21. Questo perché in Lussemburgo, dove c’è la holding che ha le azioni della società, domani è festa. Uno spostamento in avanti che però non sembra giocare a favore di Steven Zhang, ormai destinato a perdere il controllo della società per non essere riuscito a rendere i 275 milioni di euro pattuiti nel 2021 (e aumentati a 375 milioni contando le commissioni). Uno scenario già noto da tre anni, ma che ora è a un passo dal diventare realtà.

Oaktree si prende l’Inter e saluta Zhang

LO SCENARIO – Cosa succederà martedì è presto chiaro e lo riepiloga il Corriere dello Sport. Senza la restituzione del prestito partirà subito la procedura di escussione del pegno, con l’immediato passaggio delle azioni da Suning a Oaktree. Senza possibilità di proroga. Zhang, nelle scorse settimane, ha chiesto al fondo di poter estendere il finanziamento ma è arrivato un netto rifiuto. Con motivazione la legittima mancanza di convenienza. Poi il tentativo con Pimco, che a oggi non ha più avuto sviluppi dopo che fino alla settimana scorsa sembrava fattibile. E ora sarà Oaktree a portare avanti l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice