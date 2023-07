Biasin: «Idea di Lukaku è sempre stata una. Inter sforzo enorme per lui»

Il tormentone dell’estate sponda Inter è sempre Romelu Lukaku. Il club voleva fare uno sforzo enorme per portarlo a Milano ma il giocatore ha voltato le spalle. Il club nerazzurro, ora, ha altri obiettivi. Fabrizio Biasin durante “Microfono Aperto” su Radio Sportiva ha parlato del belga.

INTRIGO LUKAKU − Tiene sempre banco la questione spinosa legata a Romelu Lukaku. Fabrizio Biasin commenta in questo modo la vicenda: «Su Lukaku vanno fatti due piani di ragionamento. Uno sul comportamento. Non è la prima volta che prende decisioni imprevedibili. Dal Manchester United all’Inter, dall’Inter al Chelsea e dal Chelsea all’Inter. E ora di nuovo. L’altro piano è relativo a quanto può dare sul campo. Dire che per l’Inter è facile farne a meno non è vero perché in Italia ha sempre fatto un certo quantitativo di gol. Io non credo che Lukaku sia tornato alla porta per chiedere scusa. La sua idea è chiara: sposare il progetto Juventus se questa riesce a liberare spazio per lui. O è il giocatore che dice la sua verità invece o nulla. Il giocatore è di un altra squaudra, del Chelsea. La Beneamata aveva un accordo formale con il Chelsea per una cifra sostanziosa che i neroazzurri non si possono permettere per molti giocatori. Quindi, c’era una grande volontà dell’Inter di prenderlo. Poi, quando l’Inter lo cerca e lui sparisce e gli agenti trattano con altri club inevitabilmente i nerazzurri lo lasciano».