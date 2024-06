Bento-Inter, l’Athletico Paranaense ci ‘gioca’! C’è un timore − CdS

Bento rimane per l’Inter il preferito per coprire il buco in porta. Il portiere brasiliano è stato indicato dalla dirigenza, come il degno erede di Yann Sommer. Ma occhio alle pretese dell’Athletico Paranaense.

IL PREFERITO – Bento Matheus Krepski è il nome che più piace alla dirigenza per la porta dell’Inter. Il club campione d’Italia ha, al momento, un vero solo buco da coprire nell’organico: ossia quello del vice Yann Sommer. Da oltre un anno piace appunto il portiere dell’Athletico Paranaense, tant’è che lo scorso anno l’Inter strappò una promessa al presidente del club brasiliano. I nerazzurri contavano di poterlo prendere per una ventina di milioni, ma adesso i giochi potrebbero cambiare. Bento, infatti, si è messo in luce sia col club di Curitiba, che con la nazionale del Brasile e tra poche settimane inizierà anche la Copa America negli Stati Uniti.

Bento il preferito per l’Inter, ma c’è un timore: gli scenari

ASTE – L’Inter adesso teme che l’Athletico Paranaense possa giocare al rialzo, iniziando praticamente un’asta per cercare di vendere Bento al miglior offerente. L’Inter, dal canto suo, non ama partecipare ad aste e non lo farà neanche questa volta. Bento, indicato dalla dirigenza come il sostituto ideale di Sommer, in quanto bravo con i piedi e molto forte tecnicamente, aspetta una mossa dal club campione d’Italia. L’Inter, ovviamente, inizia a guardarsi anche attorno per svicolare da eventuali sorprese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno