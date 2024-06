L’Olanda schianta il Canada! In campo due dell’Inter (su tre)

L’Olanda vince e domina contro il Canada con un netto 4-0 in una partita amichevole che ha offerto molte indicazioni interessanti in vista dell’Europeo. Tre i giocatori dell’Inter in questa partita, ma solo due sono scesi in campo.

POKER DI GOL – Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, con entrambe le squadre che hanno cercato di trovare il ritmo giusto. Ma è nella ripresa che l’Olanda ha mostrato la sua superiorità. Al 50° minuto, Memphis Depay ha aperto le marcature. Appena sette minuti dopo, Jeremie Frimpong ha raddoppiato, finalizzando una bella azione corale con un potente tiro dal limite dell’area. La difesa canadese, ormai in difficoltà, ha concesso il terzo gol al 63° minuto, quando Wout Weghorst ha segnato con un colpo di testa su cross. A chiudere la serata trionfale per gli olandesi è stato il capitano Virgil van Dijk, che all’83° minuto ha trovato la rete in nazionale.

Quattro gol dell’Olanda, ma nessuno dell’Inter

TRE DELL’INTER – Tra i giocatori dell’Inter coinvolti nella sfida, Denzel Dumfries è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro, un’opzione strategica probabilmente mirata a preservarlo per impegni futuri. Stefan de Vrij ha invece fatto il suo ingresso in campo al 71° minuto, sostituendo Matthijs de Ligt, offrendo una solida prestazione difensiva nei minuti finali della partita. Sul fronte canadese, Tajon Buchanan ha iniziato da titolare, mostrando buone iniziative fino al 56° minuto, quando è stato sostituito.