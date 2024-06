Sanchez saluta l’Inter e resta in Serie A? Un club lo vuole!

Sanchez è pronto a salutare l’Inter dopo la stagione appena conclusa. L’attaccante cileno ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e lascerà il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, una società di Serie A si è interessata al giocatore.

INTERESSE IN ITALIA – Nonostante il ruolo di riserva e le limitate presenze da titolare, il contributo di Alexis Sanchez è stato prezioso per il successo dell’Inter nella conquista dello scudetto. Ora, mentre l’attaccante cileno si prepara a lasciare Milano, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile futuro al Como, neopromosso in Serie A. Sanchez, 35 anni, ha vissuto un’annata da comprimario all’Inter, con Simone Inzaghi che gli ha spesso preferito altre opzioni offensive. Al momento però non ci sono ancora stati contatti diretti tra il Como e l’entourage di Alexis Sanchez ma può aiutare il rapporto con Fabregas, suo ex compagno ai tempi del Barcellona.

Como su Sanchez, volontà chiara in Serie A

SQUADRA COMPETITIVA – Il Como, che ha appena guadagnato la promozione in Serie A, sembra interessato a portare l’esperto attaccante cileno nelle proprie fila. La società lariana, intenzionata a costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria, vede in Sanchez un rinforzo di qualità e di grande esperienza. Non a caso, non sarebbe l’unico obiettivo del Como