Visnadi: «Inter, perché non rinnovare Handanovic? Su Sommer…»

Visnadi è in disaccordo sulla modalità con cui l’Inter si è mossa alla ricerca del nuovo portiere. Intervenuto su Radio Sportiva, il giornalista ha detto la sua su Sommer ma anche Handanovic.

DISCUTIBILE – Gianni Visnadi si dice contrariato su alcune scelte di mercato dell‘Inter nell’ambito dei portieri: «C’è tempo per recuperare però fare metà pre-campionato senza portiere è abbastanza discutibile. C’era la clausola per Yann Sommer, adesso non vale più per il Bayern Monaco. Adesso non puoi più andare lì, dargli 6 milioni di euro e prenderti Sommer. Questo lo potevi fare entro una certa data. Non è stato fatto perché all’Inter in quel momento spendere quella cifra per uno di 35 anni sembrava troppo. Magari su questo posso anche dargli ragione però io mi chiedo perché non hanno rinnovato Samir Handanovic. L’Inter aveva lo sloveno che avrebbe fatto il secondo aspettando il portiere che sarebbe arrivato a suo tempo. Così i nerazzurri adesso avrebbero un portiere affidabile che, anche se a molti non piaceva più, ha scritto pagine importanti nella storia dell’Inter. Sommer, fatti i conti, è poco più giovane di Handanovic e credo abbia avuto una parabola in carriera non come quella dello sloveno. L’Inter ha fatto cose buone sul mercato ma mi sembra che per ora col portiere abbia sbagliato parecchio».