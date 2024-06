Ranocchia: «Punto di forza dell’Inter? Il gruppo. Si vogliono bene»

Andrea Ranocchia commenta su Radio Sportiva la grandissima stagione dell’Inter e identifica il chiaro punto di forza della squadra nerazzurra in questa stagione.

SCUDETTO ED EUROPA – Andrea Ranocchia è intervenuto così su Radio Sportiva: «È stato bello vedere i miei compagni vincere lo Scudetto, ho ancora tanti legami e amici là, tanti ricordi. Sono interista, coronare l’annata con il ventesimo Scudetto è stato bellissimo. L’ho vissuto anche io insieme a loro, speriamo ci sia continuità. La società e la dirigenza hanno fatto un grandissimo lavoro, gli allenatori che sono passati hanno messo ognuno il proprio mattoncino fino ad arrivare a questo grande obiettivo. Spero questa società cresca ancora di più, negli ultimi cinque anni lo ha fatto e la squadra ha fatto divertire tutti. Inter tra le grandi d’Europa? Ci può arrivare, la squadra è costruita per vincere e stare ad alti livelli in Europa. Quest’anno il percorso si è interrotto bruscamente in anticipo, però comunque credo che la dirigenza continua a investire per togliere soddisfazioni».

L’Inter e il suo punto di forza secondo Ranocchia

CAMBIAMENTO – Ranocchia chiude infine: «Il punto di forza? Non la difesa, il gruppo. I ragazzi si vogliono bene, si percepisce. Corrono l’uno per l’altro, vogliono raggiungere obiettivi insieme. Spero che nei prossimi anni non perdano questo feeling tra di loro. Marotta? Ho avuto ottimi rapporti con tutti, Beppe ha fatto un grande lavoro da quando è arrivato. Lui è uno dei massimi esponenti e massimi esperti, ha raggiunto sempre alti livelli. Sono contento per Ausilio e Baccin anche»