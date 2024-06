FOTO – La Curva Nord illumina la Darsena: festa per l’Inter campione!

La festa a Milano non è ancora finita. La Curva Nord ha organizzato tre giorni completamente dedicati all’Inter e alla seconda stella ottenuta in questa stagione. Le testimonianze dalle storie Instagram del gruppo organizzato.

FESTA – La festa per il ventesimo Scudetto in faccia ai cugini del Milan non finisce mai, ma proprio mai. Nella serata del 6 giugno la Curva Nord ha organizzato una riunione collettiva per i tifosi, obiettivo illuminare i Navigli. Fuochi dentro il canale, fuochi d’artificio in cielo e uno spettacolo assoluto di luci e cori per la squadra campione d’Italia. La testimonianza arriva direttamente dalle storie Instagram del gruppo organizzato.

Questo show è impareggiabile ed è tutto dedicato all’Inter, che con 94 punti ha stradominato il campionato e reso un popolo felice. I ringraziamenti alla società e a Simone Inzaghi, così come a tutti i giocatori, non saranno mai abbastanza.