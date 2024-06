Dumfries, primi segnali sul futuro. L’Inter resta in attesa

Denzel Dumfries e l’Inter potrebbero proseguire insieme il loro matrimonio. Ausilio ha aperto una piccola speranza nel corso di un’intervista a Sky Sport.

DISCORSO – Archiviato lo scudetto, con i giocatori partiti per le rispettive Nazionali, adesso è il momento di chiudere il cerchio sulla passata stagione e provare a definire tutti i contratti che sono in scadenza e/o sul tavolo delle discussioni. Se per Audero, Bastoni e Inzaghi ne hanno parlato oggi in sede, un altro contratto da risolvere e definire è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese da tempo ha lasciato in sospeso il discorso del rinnovo con l’Inter. Nell’ultimo summit avuto con il club, la cifra richiesta per la nuova firma si aggirava intorno ai cinque milioni di euro netti a stagione.

Dumfries ha aperto in silenzio. Ausilio studia la mossa

MERCATO – Con la vittoria dello scudetto però, l’Inter sa di poter far cassa con il cartellino in caso non si raggiungesse un accordo sul rinnovo. L’olandese è uno di quei calciatori che farebbe comodo a qualsiasi allenatore; proprio per questo il mercato intorno a lui non manca. Adesso c’è da capire fin dove i club si spingeranno per un calciatore in scadenza che l’Inter valuta intorno ai trenta milioni di euro. Nel pomeriggio di oggi pare ci sia stata la scintilla che potrebbe sbloccare il rinnovo di Dumfries. Piero Ausilio ha parlato a Sky Sport spiegando come l’interesse del calciatore sia quello di restare a Milano e continuare a giocare con la maglia dell’Inter.