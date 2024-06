Serena: «Barella non mi sembra ancora un leader, ma sulla strada giusta!»

Aldo Serena ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla Nazionale Italiana in vista dell’Europeo 2024, in particolare si è soffermato a parlare di Nicolò Barella. L’ex giocatore ne ha parlato durante la puntata di Sky Calciomercato L’Originale.

SULLA STRADA GIUSTA – Aldo Serena ha espresso ammirazione per Barella, sottolineando come il centrocampista dell’Inter sia diventato un elemento indispensabile per la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, anche se non vede ancora in lui il leader ricercato: «Un leader per l’Italia? Barella sicuramente ha carattere e tempra, non mi sembra ancora un leader, però sicuramente è sulla strada per poterlo diventare».