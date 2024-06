Okoye opzione sempre viva per l’Inter: l’Udinese fissa il prezzo

Okoye resta sempre un nome monitorato dall’Inter nel ruolo di secondo portiere, vice di Yann Sommer. Con la partenza imminente di Emil Audero, che farà ritorno alla Sampdoria dopo il prestito. L’Udinese, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, fissa il prezzo del portiere nigeriano.

VICE SOMMER – Okoye, 24 anni, ha attirato l’attenzione degli osservatori interisti grazie alle sue prestazioni convincenti con la maglia dell’Udinese. L’arrivo di Okoye fornirebbe all’Inter una solida opzione di backup per Yann Sommer, garantendo al club la necessaria profondità nel reparto dei portieri. In una stagione lunga e impegnativa, che vedrà l’Inter competere su più fronti, avere un secondo portiere affidabile è cruciale per mantenere stabilità e sicurezza in caso di infortuni o altro

NEL DETTAGLIO – Per Okoye, il trasferimento all’Inter rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera, dandogli l’opportunità di mettersi in mostra in uno dei club più prestigiosi d’Italia. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il club friulano ha fissato il prezzo di Okoye a 12 milioni di euro.