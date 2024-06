Panucci: «Napoli come l’Inter? Con Conte lotta per lo Scudetto»

Il Napoli viene già messo sullo stesso livello dell’Inter, dimenticando però come è andata la scorsa stagione. Christian Panucci fa quasi lo stesso errore per Sport Mediaset.

DISTANZA MINIMA? – A quanto pare un allenatore può cambiare radicalmente i giudizi su una singola squadra. 41 punti di distanza sono spariti di fronte all’arrivo di Antonio Conte da allenatore. Christian Panucci dice questo: «Napoli come l’Inter per lo Scudetto? Il Napoli era la squadra campione d’Italia, ha avuto un’annata difficile. La rosa è buona, Conte col presidente riusciranno a migliorarla e lottare per vincere lo Scudetto. Vincerlo ovviamente non sarà facile. Pioli o Fonseca? Il Milan deve fare una grande campagna acquisti, Fonseca è un uomo per bene ed una persona capace. Sono interessato a capire come si calerà nel mondo rossonero»