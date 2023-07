Guarino: «Tanta voglia di tornare. Fondamentale la rosa profonda»

L’allenatrice dell’Inter Women Rita Guarino ha rilasciato la prima intervista della nuova stagione ai microfoni di Inter TV. Il coach freme per tornare a giocare il campionato.

ATTESA – Rita Guarino inizia il suo terzo anno da allenatrice nerazzurra: «C’era tantissima voglia di tornare a lavorare, la fine del campionato è già un lontano ricordo. Vogliamo giocare, proseguire tutto ciò che abbiamo lasciato. Ripartiamo dai dati delle ultime due stagioni, non possiamo perdere il lavoro ma implementarlo. Dobbiamo mettere in risalto le nostre caratteristiche, migliorare le qualità e rendere il gioco più fluido. Noi arriviamo da due stagioni in cui per ragioni differenti abbiamo fatto a meno di alcune calciatrici, quindi avere una rosa profonda è fondamentale per garantire sempre qualità nel gioco. Ci saranno tanti volti nuovi che daranno spinta ed entusiasmo. Il campionato? Ancora presto per definirlo, dobbiamo aspettare quando tutte le rose saranno completate. Ognuno vorrà rinforzarsi e alzare il livello, la competizione è difficile per chi vuole lottare ai piani alti».