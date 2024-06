Ranocchia: «Mi dispiace per Zhang. Ha riportato l’Inter in alto!»

Andrea Ranocchia, ex giocatore e capitano dell’Inter, torna a parlare di Steven Zhang e del suo addio al club nerazzurro su Radio Sportiva. Tanta delusione.

ADDIO – Andrea Ranocchia non è proprio contento di ciò che è successo all’ormai ex presidente nerazzurro: «Cosa pensi di Oaktree all’Inter, la nuova proprietà? A me dispiace per Steven e la famiglia Zhang, hanno investito tanto e riportato l’Inter a competere in Italia e in Europa. Seppur loro fisicamente erano lontani Steven era piacevole, ci parlava e aiutava. Era uno di noi, sinceramente dispiace. Ci sono percorsi finanziari più grandi di tutti, credo che Oaktree continui sulla linea costruita da Zhang. Sono imprenditori anche loro, tirar su l’Inter conviene anche a loro. Lautaro Martinez bandiera? Sì, la fascia di capitano l’ha fatto maturare ed è un giocatore simbolo. Sono contento, spero possa rimanere per tanti anni. Sposta gli equilibri all’interno dell’Inter, ha grandissimo feeling con tutti e non è da poco»