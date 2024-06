Brambati: «Conte ha ricostruito all’Inter: lo vedo bene al Napoli»

Antonio Conte è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli, Massimo Brambati dice la sua su TMW Radio ricordando la sua esperienza all’Inter.

NUOVO ARRIVO – Massimo Brambati vede il salentino come la scelta perfetta e ricorda gli anni scorsi: «È l’allenatore giusto per il Napoli ma non so se Napoli sia la piazza giusta per Conte. E con questo non intendo i tifosi ma il presidente, che ha litigato con tutti gli allenatori che sono andati via praticamente. Tutte le storie sono finite un po’ male, al contrario per esempio di Pioli, che si è lasciato bene col Milan. Conte lo avrei visto alla Juventus. Però la piazza Napoli è ideale per il lavoro che intraprende Antonio, che è quello di ricostruire. Lo ha fatto già con la Juventus e l’Inter».