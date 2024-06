Martinez e Okoye, l’Inter sfoglia le carte! Più una sorpresa − CdS

L’Inter sfoglia le carte per il ruolo di prossimo portiere. Bento rimane la priorità, ma ci sono anche due alternative in Serie A che portano il nome di Martinez e Okoye. Più un’eventualità.

ALTERNATIVE – Non c’è solo Bento nella testa dell’Inter. Per coprire di prossimo portiere nerazzurro, il club fresco campione d’Italia sta sondando anche i nomi di Josep Martinez e Maduka Okoye, rispettivamente numero uno del Genoa e dell’Udinese. Il primo costa di più, circa 25 milioni di euro. Il 26enne spagnolo si è rivelato una pedina molto importante per Alberto Gilardino, tant’è che se il Genoa si è salvato con largo ed estremo anticipo un po’ lo deve anche alla sicurezza mostrata tra i pali da Martinez. L’Inter potrebbe far scendere le pretese del Genoa buttando nella mischia qualche giovane di ottime prospettive. Per Okoye, messosi in luce con l’Udinese in corso d’opera, dopo aver tolto il posto a Silvestri, la valutazione è sui sette milioni di euro. Si tratta di un portiere tedesco, naturalizzato nigeriano.

Tra Martinez, Bento e Okoye occhio ad… Audero: l’Inter studia

L’ALTRO SCENARIO – L’altra eventualità che sta studiando l’Inter sarebbe quella di confermare Emil Audero, che dopo il 30 giugno ritornerà ufficialmente alla Sampdoria. Il club nerazzurro non vorrebbe pagare il riscatto pari a sette milioni di euro, ma sta comunque sondando un po’ la situazione. Il ragazzo, seguito da Tullio Tinti, che ieri era in sede per parlare del rinnovo di Inzaghi, è corteggiato dal Como. L’Inter, però, potrebbe trattenerlo per poi cercare il nuovo portiere solamente nell’estate del 2025.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno