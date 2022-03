Bastoni: «Contento del premio AIC, bel riconoscimento. Una speranza»

Bastoni è finito nella Top-11 al Gran Galà del Calcio AIC per la stagione 2020-2021 (vedi articolo). Il difensore, nel commentare il riconoscimento, ha un auspicio per le prossime edizioni.

PRIMO MA NON ULTIMO – Alessandro Bastoni celebra l’ingresso nella Top-11, sua prima volta al Gran Galà del Calcio AIC: «Sicuramente il premio è per una grande stagione, culminata con la vittoria dell’Europeo con la Nazionale e dello scudetto con l’Inter. Sono contento di essere entrato nella Top-11, sperando sia il primo di una lunga serie. È molto bello quando dai tuoi colleghi viene riconosciuto questo merito, quindi sono contento. Con la speranza che non sia l’unico».