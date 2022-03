Lautaro Martinez positivo, notizia ‘buona’ a metà: Correa a rischio

La positività al COVID-19 registrata da Lautaro Martinez (vedi articolo), permetterà al giocatore di restare in Italia senza essere sottoposto allo stress e ai rischi della trasferta intercontinentale per giocare con l’Argentina. Un fattore, però, che mette ancora più a rischio Joaquin Correa.

RISCHIO E CERTEZZA – Lautaro Martinez all’Inter, Joaquin Correa all’Argentina. I due attaccanti nerazzurri convocati dalla nazionale avranno due destini diversi in questa sosta. Il primo resterà a Milano dopo la positività al COVID-19. Un periodo di “riposo” che certamente potrà giovargli e gli permetterà di arrivare alla sfida contro la Juventus senza le fatiche del doppio viaggio intercontinentale e di ben tre partite nelle gambe. Il secondo, invece, sarà ancora più a rischio. Già, perché mancando Lautaro Martinez sarà molto più probabile che Lionel Scaloni si affiderà a Correa nelle tre gare che dovrà disputare l’Argentina.

Lautaro Martinez e Correa, Argentina come sliding doors: svolta stagionale?

POSSIBILE AIUTO – Joaquin Correa al posto di Lautaro Martinez nell’attacco dell’Albiceleste potrebbe però anche giovare all’ex Lazio. Dopo i numerosi problemi fisici riscontrati in stagione, ha più che mai bisogno di rimettere minuti nelle gambe ma soprattutto riprendere la fiducia nello stare in campo per più di 15 minuti a partita. Le dita incrociate in casa Inter restano, vedendo gli infortuni (perlopiù muscolari) di Correa in questa annata. Chissà che, di ritorno dalla nazionale, non possa anche partire da titolare proprio con il numero 10 per cercare di espugnare lo Juventus Stadium. Con Edin Dzeko pronto a subentrare in caso di necessità.