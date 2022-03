Gran Galà del Calcio Aic 2021: Lukaku Mvp, ma quanta Inter presente!

L’Inter vive un momento di forte crisi in questi mesi con i nerazzurri lontani ora 6 punti dalla vetta della classifica. Intanto però, l’Associazione Italiana Calciatori, ha come ogni anno consegnato i premi AIC per le varie categorie in base alla stagione passata. L’Inter, ovviamente, votata squadra dell’anno.

PRESENZA MASSICCIA – Consegnati i premi AIC per la passata stagione. Come è logico aspettarsi, l’Inter in tutte le categorie è presente in maniera massiccia. Andando con ordine Romelu Lukaku, ora al Chelsea ma fino all’anno scorso in nerazzurro, è stato eletto calciatore dell’anno della Serie A. Ma non solo. Nella categoria allenatori Antonio Conte, ora al Tottenham, ha vinto il premio di allenatore dell’anno. Nell’11 invece migliore della passata stagione tanti i giocatori dell’Inter presenti, ben 5: Hakimi (ora al Psg), de Vrij, Bastoni, Barella e proprio Lukaku. Ecco l’11 migliore della scorsa stagione: Donnarumma; Hakimi, de Vrij, Bastoni, Theo Hernandez; Barella, Chiesa, Kessie; Muriel, Lukaku, Cristiano Ronaldo. All. Conte.