Biasin chiarisce: «Mercato, all’Inter solo una posizione in discussione!»

Fabrizio Biasin dopo la vittoria matematica dello scudetto da parte dell’Inter, ha chiarito alcune situazioni dubbie ad alcuni tifosi nerazzurri, come per esempio il mercato che sarà in estate e le possibili cessioni.

DOPO LO SCUDETTO – Fabrizio Biasin attraverso il suo profilo Twitter, chiarisce alcune dinamiche di mercato e sottolinea un ruolo che a detta sua potrebbe subire delle variazioni: «L’Inter per la stagione 2024-25 non pensa a nuovi acquisti. Unica posizione in discussione, quella del secondo portiere: Audero o un futuro numero uno. Entrate importanti in caso di cessioni importanti».