Abodi: «San Siro? Conosciamo Inter e Milan. Ma una convinzione»

Il ministro Abodi ha una speranza sullo stadio Meazza. Complici le volontà di Inter e Milan, mostra le sue sensazioni parlando a Sky Sport durante l’evento Il Foglio a San Siro.

LA POSIZIONE – Da San Siro, il Ministro dello Sport Andrea Abodi parla proprio del futuro del Meazza: «Noi queste infrastrutture dobbiamo renderle contemporanee in termini di sicurezza, accessibilità, intelligenza tecnologica, educazione energetica e ambientale in senso generale, ospitali dal punto di vista delle opportunità. Aspettiamo ancora un paio di mesi, vediamo il progetto di WeBuild. Io sono sempre fiducioso, perché bisogna fare in modo che vengano provate tutte le possibilità e vengano tentate tutte le opzioni. Sappiamo che il Milan ha una sua agenda e che ha acquistato i terreni a San Donato, che l’Inter ha una sua progettualità».

Inter e Milan ancora a San Siro: la posizione di Abodi

L’AUGURIO – Abodi, che ha anche fatto i complimenti all’Inter dopo lo scudetto conquistato contro il Milan, ha una speranza: «Io sono convinto che San Siro avrà ancora una lunga vita. E sono convinto che gli stadi siano infrastrutture e strategie del Paese, per tutto quello che rappresentano in termini di interesse e visibilità anche all’interno delle nostre città. Abbiamo già fatto quattro incontri in vista degli Europei, c’è grande voglia di essere soggetti attivi».