Caressa: «Frattesi il miglior sostituto! Marotta? Uomo di visione»

Caressa ha tenuto a elogiare Davide Frattesi, giocatore di assoluta importanza per l’Inter. Poi qualche parola anche per Marotta.

MERITI − Sul suo canale YouTube, oltre a parlare dei tre principali uomini decisivi dell’Inter, Fabio Caressa ci ha tenuto a dire la sua anche su altre figure: «Il migliore dei sostituti è stato Frattesi. Non è facile trovare un giocatore che arriva, ben pagato, in una squadra importante come l’Inter. Non è facile, lui lo ha accettato con grande serietà e professionalità. Sempre decisivo, è il ruolo che potrebbe dargli pure Spalletti. È stato veramente decisivo. Il gruppo dietro la scrivania ha fatto un vero e proprio mezzo miracolo. Meriti a Inzaghi, uomo intelligente, che non si è impuntato sulle sue idee ascoltando anche gli altri. Grande passo in avanti nella comunicazione. Voglio citare pure Marotta, uomo di visione».