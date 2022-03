Sconcerti: «Inter, ecco cosa ha prosciugato la squadra. Sensi ora gioca!»

L’Inter e Inzaghi sono nel mirino delle critiche per via di un ormai lungo periodo di difficoltà che ha inevitabilmente allontanato l’obiettivo scudetto, seppur ancora possibile. Secondo Mario Sconcerti, la crisi economica della società alla fine ha avuto il suo peso. Di seguito le dichiarazioni del giornalista ai microfoni di Maracanà, in onda su TMW Radio

ROSA SPENTA – L’Inter e Simone Inzaghi fanno fatica a riemergere dal periodo buio, incassando le critiche dei tifosi e non solo: «Intanto i tifosi non si smentiscono mai: fino a un mese fa tutti per Inzaghi e ora si scende subito dal carro dei perdenti. L’Inter è una grande squadra in grossa difficoltà economica, noi siamo rimasti sorpresi dagli acquisti intelligenti con cui ha sostituto Hakimi e Lukaku ma non ci siamo accorti che il resto della rosa si stava spegnendo. Quando rimani con un Gagliardini che non vuoi vedere, Vecino con tre partite in due anni e Vidal che fondamentalmente non c’è più e sei costretto a non trovare un sostituto per Brozovic. Tre assenze per il croato e tre giocatori diversi con cui provare a sostituirlo: questo è imperdonabile».

CRISI ECONOMICA – Prosegue Sconcerti: «Avevi Sensi, con tutti i limiti e i difetti che ha, preso e dato alla Sampdoria dove adesso gioca con continuità. Tutto questo per risparmiare ingaggi, ti sei tenuto Vidal e Vecino unici giocatori non vendibili. Abbiamo continuato a dire che l’Inter aveva una grande rosa ma non aveva il sostituto di Brozovic, Barella e Calhanoglu. Un anno fa aveva diverse risorse in più. Inzaghi è uno che deve finire di imparare il mestiere, su questo non c’è dubbio ma la crisi economica della società alla fine ti ha prosciugato la squadra».

OPERAZIONI E SCELTE – Sconcerti commenta poi i rumors sull’interesse dell’Inter per Dybala e critica due scelte di Inzaghi: «Dybala? L’operazione come quella di Dybala è la classica operazione di una grande squadra in difficoltà perché è praticamente a zero. Quello che c’è da dire a Inzaghi è che ha fatto prendere Correa che è sempre stato strutturalmente molto delicato e Caicedo che non è presentabile: ha dato il consenso per altre cose e chiesto questi due calciatori. 35 milioni per Correa, che è un grande calciatore ma quando sta in piedi».