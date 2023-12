Agresti: «Inter, solo Arnautovic contro il Lecce. È poco! Non facile»

L’Inter in vista della sfida contro il Lecce perde anche Lautaro Martinez per infortunio, dopo Alexis Sanchez (che però dovrebbe recuperare proprio contro i salentini). Della situazione in attacco ne ha parlato Stefano Agresti in un suo intervento a Radio Radio.

IN EMERGENZA – Stefano Agresti ha parlato così della situazione in attacco per l’Inter prima della sfida contro il Lecce: «Lautaro Martinez non ci sarà, Sanchez nemmeno. E abbiamo visto quello che è Arnautovic, troppo poco o quasi niente. Tant’è vero che l’Inter sta pensando di comprare un altro attaccante. Ha questo problema di Lautaro, il fatto di arrivare dopo la sconfitta in Coppa Italia, è favorita ma è una vittoria da andare a prendersi. Il Lecce arriva da un momento comunque positivo. La partita del Milan la ritengo però più complicata».