D’Aversa: «Inter, no ad altri errori! Almqvist rallentato dall’influenza»

Roberto D’Aversa alla vigilia di Inter-Lecce, in conferenza stampa ha parlato della sfida di San Siro che arriva dopo una sconfitta per i nerazzurri in Coppa Italia. Il tecnico salentino aggiorna riguardo le condizioni di Almqvist.

CONTRO I PRIMI – Roberto D’Aversa ritrova l’Inter dopo la sconfitta di Coppa Italia col Bologna: «Troviamo una squadra forte che non vorrà commettere altri errori. La nostra intenzione è quella di andare a fare risultato sapendo che sarà una partita proibitiva. Essere tornati alla vittoria ci dà entusiasmo, quindi sarà importante essere compatti cercando di vincere ogni duello personale. Inter senza Lautaro Martinez? Chi lo sostituirà avrà caratteristiche diverse, ma hanno tantissimi giocatori che possono decidere la partita. Hanno giocato una finale di Champions League e lo stadio spinge molto. Per portare a casa un risultato positivo bisognerà dare il 100%. Mi dispiace non essere in panchina (perché squalificato, ndr), nei momenti di difficoltà sarebbe positivo stare a contatto coi ragazzi».

LA FORMAZIONE – D’Aversa aggiorna sulle condizioni dell’attaccante e parla del suo centrocampo: «Almqvist? L’influenza ha rallentato il suo percorso, è stato a letto 4-5 giorni. Per quanto riguarda il centrocampo aspetto sempre l’ultimo minuto per fare la formazione. Blin e Ramadani sono diversi da Gonzalez».

EX GIOCATORI – D’Aversa torna a sfidare l’Inter ritrovando tre ex suoi giocatori: «Bastoni, Dimarco e Darmian, mi fa piacere siano arrivati a questo livello. Dimarco lo sento ancora, è gratificante vedere che siano arrivati a questo livello».