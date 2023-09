Salernitana-Inter, Inzaghi prepara cinque cambi: la probabile formazione – CdS

Le scelte in Salernitana-Inter di Simone Inzaghi con l’obiettivo di far rifiatare alcuni pilastri e presentare la formazione “tipo” contro il Benfica. Secondo quanto anticipato questa mattina in edicola dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro prepara ben cinque cambi per la sfida contro i campani.

LA PROBABILE FORMAZIONE – In Salernitana-Inter, l’obiettivo sarà quello di far rifiatare soprattutto chi fin qui le ha giocate praticamente tutte, e i primi tre nomi che spiccano fuori sono chiaramente quelli di Alessandro Bastoni, Hernikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez, praticamente almeno un cambio per ogni reparto. Inoltre, gli infortunati (ultimo su tutti Davide Frattesi) tolgono la possibilità di dare fondo alle rotazioni nell’undici di partenza. Le novità più importanti, come già anticipato, riguardano la presenza di Davy Klaassen e Alexis Sanchez dal primo minuto. Dopo il turno di riposo contro il Sassuolo, in difesa tornerà titolare Benjamin Pavard e al centro si rivedrà Stefan de Vrij, con Francesco Acerbi spostato sul centro-sinistra. A sinistra potrebbe trovare spazio anche Carlos Augusto al posto di Federico Dimarco.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo quotidiano romano (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia