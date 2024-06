Lautaro Martinez titolare nella vittoria dell’Argentina sull’Ecuador!

Nella notte l’Argentina ha vinto contro l’Ecuador per 1-0. Ha giocato dall’inizio il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, poi sostituito nella ripresa.

DI MISURA – L’Argentina batte di misura l’Ecuador nella notte italiana in amichevole. La nazionale campione del Mondo, con Lautaro Martinez insieme all’asso del Manchester City Julian Alvarez, ha giocato da titolare ed è uscito prima dell’ora di gioco: esattamente al 56′ al posto di Enzo Fernandez. Buona prestazione del capitano dell’Inter, pericoloso anche in una situazione di gioco. A decidere la partita ci ha pensato il Fideo Angel Di Maria, che al 40′ del primo tempo ha messo a referto l’unico gol della gara su assist del Cuti Romero. Solamente panchina, invece, per il baby classe 2005 Valentin Carboni, quest’anno in prestito al Monza, ma di proprietà dell’Inter. Per l’Argentina sabato prossimo ci sarà un’altra amichevole: l’ultima prima di sfidare il Canada nella partita d’esordio in Copa America.