Adani lo esalta: «Frattesi unico per il suo modo di fare calcio!»

Davide Frattesi ha impressionato nella partita tra Italia e Bosnia, dove non ha solo segnato ma è stato anche il migliore in campo. Daniele Adani ne ha parlato in questo modo sulla Rai.

VALORE – La prestazione di Davide Frattesi in Italia–Bosnia è da MVP assoluto. Il calciatore dell’Inter ha segnato e non solo, risultando una validissima opzione alle spalle dell’unica punta in un 3-4-2-1. Daniele Adani lo esalta e ne parla in questo modo: «Frattesi è un ottimo compagno di reparto per Scamacca. Lì dietro ci sa giocare e molto bene, conosce i tempi di gioco. Arriva come nel caso del gol alla conclusione perché conosce l’area di rigore, dopo mette un’energia unica. Un tipo di performance diversa da tutti. Frattesi nel suo modo di fare calcio è unico»