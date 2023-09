Frattesi non preoccupa, ma l’infermeria dell’Inter sì! Altri tre out: le ultime – CdS

Frattesi è l’ultimo giocatore a essersi infortunato, ma non preoccupa particolarmente Inzaghi e il suo staff, ma l’infermeria comincia a riempirsi. Ecco le ultime riguardo le condizioni dei giocatori fermi ai box dal Corriere dello Sport.

QUATTRO INFORTUNATI – Nella giornata di ieri è arrivata la brutta notizia dello stop di Davide Frattesi per un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Il centrocampista non era al meglio già da una decina di giorni ed è il motivo per cui Inzaghi non l’ha fatto partire dall’inizio contro il Sassuolo. L’infortunio però non è grave, ma Frattesi non ci sarà stasera e neanche contro il Benfica. L’Inter sta pagando dazio dal punto di vista degli infortuni, già a quota quattro da inizio stagione, partendo con Stefano Sensi fermo per un guaio muscolare, a Juan Cuadrado che non ha ancora smaltito la tendinite. Anche Marko Arnautovic ovviamente sarà indisponibile, per lui lo stop più lungo (due mesi).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno