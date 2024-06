Gudmundsson vuole l’Inter: in 2 a fargli posto! Doppia opzione − CdS

Albert Gudmundsson aspetta l’Inter. L’islandese ha messo la squadra campione d’Italia in cima alle sue preferenze, ora tocca ai nerazzurri agire col Genoa.

FARE POSTO – Gudmundsson lascerà il Genoa in estate e a confermarlo anche il suo presidente Zangrillo. In cima alle sue preferenze c’è l’Inter campione d’Italia uscente, messa davanti al Tottenham, che ha chiesto informazioni per portarlo in Premier League alla corte di Postecoglou. L’Inter apprezza molto il talentuoso attaccante islandese, ma prima dovrà sistemare due faccende: quella legata a Joaquin Correa e possibilmente cedere pure Marko Arnautovic.

Per fare entrare Gudmundsson, l’Inter deve prima cedere

MOSSE – I due indiziati a lasciare l’Inter sono proprio il Tucu Correa e Arnautovic. Il primo rientrerà dopo una stagione al Marsiglia da dimenticare, conclusasi senza la qualificazione in Champions League e con zero gol all’attivo. Il secondo, nonostante le sue parole ferme in patria, potrebbe comunque lasciare l’Inter. Il club ha bisogno di sfoltire un po’, prima di far entrare Gudmundsson. Poi ovviamente bisognerà lavorare col Genoa, con cui c’è un rapporto molto collaborativo e amichevole. I nerazzurri punteranno a convincere il Grifone attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’altra ipotesi sarebbe la cessione a 35 milioni di euro di Valentin Carboni. L’asse col Genoa rimane caldo, visto anche il concreto interesse per Josep Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua