Precedenti Juventus-Inter: in Coppa Italia illusione Balotelli

Juventus-Inter si giocherà domani alle ore 21 e sono ben oltre cento i precedenti a Torino in tutte le competizioni. In Coppa Italia si ricorda quello dell’esplosione di Balotelli.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby d’Italia Juventus-Inter numero 123 in trasferta. La prima volta a Torino è addirittura del 14 novembre 1909, 2-0 non in Coppa Italia ma in campionato. Torino non è certo una città felice: appena 20 vittorie (12 nella Serie A a girone unico, su 90 sfide) contro 78 sconfitte (62 in campionato). Sono invece 22 i pareggi, 19 tolte le coppe e gli spareggi. Manca ancora un gol per arrivare a cifra tonda di reti fatte (a oggi sono 99), mentre quelli subiti sono 202. Nella passata stagione Hakan Calhanoglu, su rigore fatto ripetere nel recupero del primo tempo, ha trovato lo 0-1 al termine di una partita molto accesa (vedi highlights) che è anche l’ultima vittoria dell’Inter a Torino. In questa due su due per la Juventus, 2-0 il 6 novembre (vedi highlights) e 0-1 quindici giorni fa (vedi highlights)

IN COPPA ITALIA – Nei 247 precedenti, anche in casa e campo neutro, 75 vittorie Inter, 112 Juventus e 60 pareggi, 304 gol fatti e 351 subiti. Dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium (2011) 9 sconfitte e 3 pareggi, con 2 vittorie: l’altra 1-3 il 3 novembre 2012 con doppietta di Diego Milito e gol di Rodrigo Palacio. In Coppa Italia 34 partite, con 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, 44 gol segnati e 51 incassati. L’ultima è la finale della passata stagione, col trionfo 2-4 all’Olimpico di Roma l’11 maggio ai supplementari (vedi highlights). Per ritrovare un successo nerazzurro a Torino (ma all’Olimpico) bisogna tornare al 30 gennaio 2008, nel ritorno dei quarti. Fu la prima vera grande serata di Mario Balotelli, talento poi bruciato (da se stesso) troppo presto. Fece una doppietta, aprendo e chiudendo il 2-3 valso la qualificazione dopo il 2-2 dell’andata (l’altro di Julio Cruz), splendido il secondo.